وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الثوابت العميقة في سياسة المملكة ): يأتي تشديد مجلـس الـوزراء علـى المضامين القيمة التي حوتها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- خلال افتتاحه - رعاه الله- أعمال الـسنة الـرابعة من الـدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، تأكيدا على ذلك المنهج الراسخ والقائم منذ مراحل التأسيس على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالـرحمن - رحمه الله- وحتى هـذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، منهج المملكة القائم على تطبيق شرع الله والالـتزام بالـعقيدة الإسلامية، وعلـى أسس الـوحدة والتضامن والـشورى، وإقامة الـعدل واستقلال الـقرار، والحفاظ علـى الأمن والاستقرار، ومواصلـة مسيرة التنمية الـشاملـة، وكذلـك اعتزاز المملـكة بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدما في تنفيذ الـبرامج الإصلاحية، وفق خطط رؤية المملكة 2030 ، والالتزام بالمبادئ الثابتة والمواثيق الـدولـية المدافعة عن الـقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتهاوبينت : القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي، وسياستها في استقرار أسواق الـبترول الـعالمية، وتشرفها بما أنجزته من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في الـتاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما، والاهتمام بكل ما يحقق راحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.وختمت : المفاهيم والـقيم الـتي تضمنتها تلـك الكلمات الخالـدة والـراسخة يؤكدها كل موقف ويشهدها تاريخ المملكة ويوثقها حاضرها الزاهر ويستقرِئها مستقبلها المشرق، الذي يضع في مقدمة اهتمامات قيادته تنمية الـوطن بأيادي أبنائه والاستثمار فيهم؛ لتحقيق رؤيته وتحقيق تطلعاته في بلوغ مكانته المأمولة والمستحقة بين دول العالم المتقدمة، بصورة تعكس تلك المكانة والتأثير للمملكة.// يتبع //06:02ت م0006