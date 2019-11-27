وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أمن الملاحة ضمان لحركة الاقتصاد العالمي ): لم تتوقف جهود المملكة على مدى عقود في سبيل توفير الآليات اللازمة لتأمين وسلامة الممرات البحرية. حيث اتخذت في هذا المجال مجموعة كبيرة من السياسات، وأطلقت المبادرات، وأسهمت في تفعيل حراك دولي من أجل الوصول إلى أفضل حالة آمنة لهذه الممرات، ليس فقط انطلاقا من حرصها على أمن ناقلاتها وسفنها وحركة تجارتها، بل أيضا من أجل حماية الاقتصاد العالمي كله.وأوضحت : ولهذه الأسباب، لم تتهاون في الوقوف أمام أي تهديد "مهما كان بسيطا" لأمن الملاحة في المنطقة، خصوصا في ظل التوتر الذي تشهده هذه المنطقة منذ عقود، ولا سيما الدور التخريبي المتواصل للنظام الإرهابي الحاكم في إيران. فهذا الأخير يقف في الواقع ضد مصالح المجتمع الدولي باستراتيجية مدمرة تقوم على أوهام طائفية دنيئة، وتشمل أيضا التدخل في شؤون بلدان المنطقة ونشر الخراب فيها.وبينت : وفي الآونة الأخيرة، قام نظام علي خامنئي الإرهابي، بسلسلة من الأعمال التخريبية التي استهدفت ناقلات أجنبية في مياه الخليج العربي، بل مارس هذا النظام القرصنة المشينة ضد ناقلات مدنية، مع محاولاته البائسة لتهريب النفط إلى نظام بشار الأسد الإرهابي في سورية، في نطاق كسر سياج العقوبات الدولية المفروض على إيران وسورية في آن معا. وتستمر طهران في سلوكياتها الإجرامية هذه، على الرغم من كل التحذيرات والتهديدات التي وجهها لها المجتمع الدولي. حتى الدول الغربية المعروفة بالتساهل مع هذا النظام، وصلت إلى مرحلة صارت تطالب فيها بضرورة وأضافت : وقف تهديد نظام خامنئي لأمن الملاحة في الخليج، بما فيها فرنسا، التي وجهت أخيرا انتقادا علنيا للإدارة الأمريكية، لأن الأخيرة لم تتخذ ما يكفي من إجراءات لوقف الجنون الإيراني.وتربط السعودية منذ عقود مسألة أمن الملاحة بشكل عام، والاقتصاد العالمي. وهذا الأخير عانى كثيرا من جراء انفلات في هذا المجال هنا وآخر هناك، بما في ذلك تهديد الإمدادات النفطية العالمية التي تمر عبر الخليج العربي. من هنا، فإن استراتيجية الخراب الإيرانية لم تكن موجهة إلى منطقة بقدر ما هي موجهة إلى العالم أجمع. والمملكة إذ تتبع هذه الاستراتيجية "التأمينية" العالمية، تنطلق من مسؤولياتها الدولية أيضا، ولا سيما أنها تشارك في صنع القرار العالمي من خلال مبادراتها وعضوياتها في المجموعة العالمية الصانعة لهذا القرار. وعلى هذا الأساس، تبحث دائما عن آلية فنية متطورة، وكذلك تشريعات عالمية لتفعيل سلامة الملاحة والنقل البحري والتجارة العالمية بشكل عام، سواء في المنطقة أو خارجها.// انتهى //06:02ت م0008