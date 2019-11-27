طرابلس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبارا التقوا القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء النزاع في ليبيا.وأشارت إلى مناقشة السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس، مضيفة أن السفير نورلاند ناقش كذلك مع السراج الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي.ونوهت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحي باشا آغا بخصوص الترتيبات الأمنية وعزمه على تفعليها، مجددا عقب اجتماع أمني رفيع المستوى، تصديه للمليشيات التي تخترق القانون وتهدد أمن واستقرار البلاد، مشددا على محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة والمعتدين على المؤسسات الحيوية والعامة.وتطرقت صحف ليبيا إلى تأكيد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن بلاده تعمل بجد مع ألمانيا من أجل مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية ووقف العمل العسكري، والذي لم يحدد له موعدا بعد، موضحا أن ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة.// انتهى //07:49ت م0010