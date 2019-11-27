نابلس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سيارات جيب عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.وأوضحت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.// انتهى //07:52ت م0011