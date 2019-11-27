الباحة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستعقد محافظة العقيق بالباحة يوم الأحد القادم, ورشة عمل تثقيفية خاصة بوزارة الإسكان, وذلك بقاعة الضيافة بالساحة الشعبية.وأشار محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بأن سيتم خلال الورشة استعراض رؤية ورسالة وزارة الإسكان وهدفها الرئيس لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها, إضافة إلى تقديم عرض مرئي وشرح لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.ونوه الدكتور العتيبي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن, داعياً الجميع للحضور والاستفادة.// انتهى //08:42ت م0014