نجران 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، زياراتها الميدانية على المجمعات التجارية غرب ووسط نجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 109 محلاً داخل المجمعات التجارية، حيث بلغ عدد الموظفين 299 موظفاً سعودياً، و 161 موظفة سعودية، فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 46 ، حيث تجاوزت نسبة التوطين 91%.وأكد الدوسري أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //08:46ت م0016