الخرطوم 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مصادقة مجلس الوزراء السوداني على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ" متضمنًا إجراءات بالعزل السياسي ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته جانب مشروعات أخرى مهمة.وعرجت على مطالبة مساعد المفوض السامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جورج وليم المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات اللازمة وكل أنواع الدعم لحكومة السودان حتى تضطلع بدورها في تقديم المزيد من الحماية والمساعدات للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بالسودان.وأشارت إلى إصدار قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن قرارًا بإطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة وتسيير رحلات جوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم فيها.وأخبرت عن مقتل 17 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة خاضعة لسيطرة أنقرة في شمال شرقي سوريا.ولفتت الانتباه إلى تجدد الصدامات بين قوات الشرطة العراقية والمحتجين قرب جسر الأحرار بوسط بغداد وسط أنباء عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بنيران الشرطة.وسلطت الضوء على تظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة تنديدًا بمواقف الإدارة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية.// انتهى //09:48ت م0020