لندن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسانخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‬إ‭‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.// انتهى //10:08ت م0022