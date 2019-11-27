بيروت 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزرا حيث أكد فيه التزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأشارت إلى إستمرار أزمة تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع المالية والمعيشية، في ظل تطورات الشارع اللبناني خصوصًا الإشكالات التي وقعت في عدد من المناطق في بيروت وشمال لبنان بين المحتجين من جهة ومناصري الأحزاب من جهة أخرى.وركزت على تسارع الأحداث الميدانية مع إحكام المحتجون بقطع طرقات في الجنوب وأنباء عن سقوط 8 قتلى منهم 6 قُتلوا من خلال ثلاث انفجارات متزامنة في العاصمة بغداد.وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان وأن بلاده تلقت 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصورًا وإخطارات عن الانتهاكات من قبل النظام في طهران.وتطرقت إلى مقتل 13 عسكريًا فرنسيًا من قوة برخان في مالي في تصادم مروحتين أثناء عملية عسكرية.// انتهى //10:31ت م0023