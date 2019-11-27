القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر وافتتاحه لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.وأبرزت الصحف إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن سراح 200 أسير حوثي والسماح بسفر مرضي من صنعاء لدعم جهود السلام الرامية على إنهاء الصراع الدائر منذ خمس سنوات في اليمن.وسلطت الضوء على إصابة 63 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات يوم الغضب التي دعت لها الحكومة والفصائل الفلسطينية للاحتجاج على الموقف الأمريكي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية فيما أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن السلطة الفلسطينية ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية إذا أقرت قانون ضم وادي الأردن.وتحدثت عن غلق المتظاهرون العراقيون الطرق المؤدية إلى حقول النقط وميناء "أم قصر" في البصرة وذلك في الوقت الذي قتل متظاهر عراقي برصاص مطاطي وأصيب 18 أخرون في وسط بغداد.ولفتت الانتباه إلى مطالبة الأمم المتحدة بتحرك دولي عاجل لحماية البشرية من سموم الانبعاثات السامة خصوصًا بعد وصول انبعاثات الغازات الدفيئة السامة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مستوى قياسي العام الماضي.وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة منها المباحثات التي جرت بين وفد أمريكي مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لبحث خطوات إنهاء الأزمة في ليبيا، وإرسال تقرير "عزل ترامب" إلى مجلس النواب الأمريكي خلال أيام، ومصرع 21 شخص في زلزال بألبانيا.// انتهى //10:33ت م0024