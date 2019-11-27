الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرفع أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا، الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة " مدير عام إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي "، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.وعبر اليحيا عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له - بمشيئة الله - لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن, ودعم مسيرة العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.كما أزجى أحمد اليحيا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على دعمه المستمر لمنسوبي الوزارة كافة, سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة الدين والقيادة والوطن.// انتهى //10:38ت م0026