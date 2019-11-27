المدينة المنورة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, يتضمن أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, المهد, العلا, العيص, وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً .// انتهى //10:49ت م0030