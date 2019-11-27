الخليل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي بيت كاحل ودير سامت في الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن جيش الاحتلال داهم بلدة بيت كاحل، واعتقل محمد جعفر عطاونة، وقاسم يوسف عطاونة، وبشار يوسف عطاونة، كما اعتقل عبدالباسط الحروب والد الشهيد محمد الحروب بعد أن داهم منزله وفتشه في بلدة دير سامت.// انتهى //10:54ت م0034