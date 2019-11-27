الدرب 30ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، فعاليات اليوم العالمي للأشعة، بحضور مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان الدكتور علي مسملي ومدير مستشفى الدرب العام على بن محمد أبو شقاره، وذلك بقاعة الاحتفالات بالمستشفى.وفي مستهل الفعالية، دشن محافظ الدرب المعرض المصاحب، وتجول والحضور على أقسامه، مستمعًا لشرح مفصل من رئيس قسم الأشعة بالمستشفى محمد زكري عن أقسام الأشعة المشاركة، ونوعية التصوير وأهميته وإبراز التقنيات والأجهزة المستخدمة في التصوير , والبرامج التي تتضمنها فعاليات اليوم العالمي للأشعة بهدف رفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع بعلم الأشعة، والتعريف بالدور الذي يقدمه التصوير الطبي بالأشعة في أنظمة الخدمات الصحية الحديثة وأهميته في الخطة العلاجية للمريض والعمل على إتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي لتتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.وفي ختام حفل التدشين كرم محافظ الدرب الجهات المشاركة في الاحتفاء باليوم العالمي للأشعة.// انتهى //11:46ت م0053