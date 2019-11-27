بغداد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاتفاقات بين بغداد وأربيل بشأن النفط وموقف لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الرافض لهذه الاتفاقات.وتحدثت الصحف عن تصويت مجلس النواب في مجلس النواب على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات. وتناولت تطورات التظاهرات الاحتجاجية الواسعة في بغداد ومحافظات أخرى بوسط وجنوب العراق التي دخلت شهرها الثاني، مبرزةً مطالبات المتظاهرين الإصلاحية وموقف الحكومة والبرلمان منها.وتطرقت صحف صباح الأربعاء إلى سلسلة التفجيرات المتزامنة التي شهدتها أحياء في بغداد التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.وتناولت صحف العراق قرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين في خطوة لدعم التحرّكات القائمة لإنهاء الوضع السائد في هذ البلد.// انتهى //11:51ت م0056