تبوك 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسقلّد محافظ محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي في مقر المحافظة اليوم, مدير شرطة المحافظة المقدم خالد بن محمد قيسي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "مقدم", متمنياً له التوفيق والنجاح.من جانبه رفع المقدم خالد قيسي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسمو وزير الداخلية، سائلاً المولى - عز وجل - أن تكون هذه الرتبة دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.// انتهى //11:52ت م0058