تونس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الدعوات الموجهة لرئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة، في وقت تتالت فيه الأخبار عن فشل الجملي في تحقيق تقدم في مشاوراته.وتحدثت في الشأن المغاربي عن اللقاء الذي جمع مسؤولين أمريكيين، بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لبحث الخطوات التي يجب القيام بها لإنهاء النزاع في ليبيا.كما أشارت إلى إعلان الجيش الجزائري، إيقافه عنصر إرهابي يحمل جنسية أجنبية شرق البلاد.وكتبت في موضوع آخر، عن إجازة مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.وتناولت صحف تونس دوليًا، إعلان باريس مقتل 13 جنديًا فرنسيًا في حادث اصطدام بين مروحيتين أثناء تنفيذ مهمة ضد متطرفين في مالي.// انتهى //11:58ت م0061