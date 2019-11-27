الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسناقش معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الفقه بكلية الشريعة من الباحث أحمد بن عبدالله آل طالب لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان (النوازل في الجنايات)، وذلك في مقر قاعة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وشارك مع معاليه في مناقشة أطروحة الرسالة الدكتور زيد بن سعد الغنام الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة وأدار المناقشة الدكتور خالد بن سعد الخشلان الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بصفته مقرراً ومشرفاً على الرسالة.واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى النقاط الإيجابية في الرسالة، مشيدًا بمناقشتها وبحثها في بعض المستجدات في العصر الحاضر وأبدى معاليه بعض الملحوظات والتصويبات على الرسالة.وبعد انتهاء المناقشة والمشاورات قررت اللجنة العلمية للمناقشة بقبول الرسالة ومنح الباحث أحمد بن عبدالله آل طالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز والتوصية بطباعة الرسالة.مما يذكر أن الباحث ناقش في رسالته موضوع النوازل.// انتهى //12:01ت م0063