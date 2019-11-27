أبها 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأعلنت "صحة بيشة" عن بدء العمل في المركز الصحي بالبشائر بنظام المناوبة، حيث سيقدم خدماته يوميًا من الساعة 8 ص - 11 م، ما عدا يومي الجمعة والسبت.ويضم قطاع البشائر الصحي 4 مراكز صحية وهي: البشائر (المدينة) وخثعم والفوهة والبشائر والمناوب، حيث بلغ عدد المراجعين خلال الشهور العشرة الماضية من عام 2019 م 83509 مراجعين.كما بلغ عدد المراجعين في عيادات الأسنان 4095 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعات عيادات الحمل 1504 مراجعات، وبلغ عدد المراجعين في عيادة الطفل السليم 6488 طفلًا، وبلغ عدد المراجعين في عيادة الضماد 14641 مراجعًا.وقد بادر القطاع بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث بلغ عدد المطَعَّمين في يوم الجمعة الماضي 480 فردًا في جوامع البشائر.// انتهى //12:02ت م0064