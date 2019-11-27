أبها 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسيواصل ملتقى التوظيف الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها ممثلة في فرعها بمحافظة محايل، فعالياته وسط إقبال كبير من الشباب والفتيات ومشاركة 18 شركة وطنية .وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن الملتقى في يومه الأول شهد مشاركة 1044 شابا في فعاليات تقدموا بطلبات التوظيف في 18 شركة ، مشيرا إلى أن ملتقيات التوظيف تقوم بدور أساسيا في توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث يجتمع طالبو العمل بأصحاب الأعمال في مكان واحد ، ويمكن لطالب العمل مقابلة مندوبي الشركات، وإستعراض عشرات الوظائف الشاغرة، والتقدم إلى الوظيفة المناسبة؛ خلال فترة الملتقى.وبين أن ملتقى التوظيف الأول بمحافظة محايل الذي نظمته غرفة أبها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (فرع محافظة محايل) فرصة لطالبي العمل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرات لعرض خبراتهم على المنشآت المشاركة والتنافس على الوظائف المعروضة .// انتهى //12:05ت م0065