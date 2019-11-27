جيزان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسدشن فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بجازان اليوم ، مؤسسة رعاية الفتيات بجازان بحضور المشرف العام التنفيذي لفروع الوزارة ياسر البابطين ، ومدير عام فرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد القنفذي .واستعرضت مديرة مؤسسة رعايه الفتيات بجازان فاطمه حمدي أقسام المؤسسة وأعمالها والأدوار التي تقوم بها وكذلك أدوار ومكاتب الجهات المختصة والمدرسة والعيادة الطبية .وبينت أن مؤسسة رعاية الفتيات تعد إحدى الجهات الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف لرعاية ومساعدة الفتيات للتغلب على مشكلاتهن وتحقيق التكيف الأسرى والاجتماعي لهن من خلال عدد من الكوادر المتميزة والاخصائيات والباحثات.// انتهى //12:06ت م0066