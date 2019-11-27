دكا 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأصدرت المحكمة البنجلاديشية اليوم، حكمًا تنفيذيًا بإعدام سبعة مسلحين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على أحد المواقع في دكا عام 2016 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصًا بينهم 18 أجنبي.وأوضح المدعي العام أن سبعة من المتهمين تم إدانتهم وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين" ، وذلك بعد قيام شبان مسلحون بمحاصرة الموقع في حي غولشان في دكا.// انتهى //13:24ت م0085