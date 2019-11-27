بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساختتمت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة الدراسات العليا أمس، ملتقى طلاب الدراسات العليا السنوي للملصقات العلمية، وذلك بمقر البهو الرئيس في المدينة الجامعية، وللطالبات بكلية الاقتصاد والإدارة للبنات.وتخلل الملتقى لقاء لطلبة الدراسات العليا مع معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وتضمن معرض الملصقات البحثية بمشاركة 160 طالباً وطالبة.وشهد الملتقى إقامة دورتين تدريبيتين حول "أخلاقيات البحث العلمي"، " ومهارات استخدام التقنية الحديثة في البحث والنشر العلمي"، وذلك بحضور أكثر من 300 طالب وطالبة.بدوره أشار عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور محمد الدغيري إلى أهمية الملتقى في تطوير المهارات والقدرات العلمية والبحثية لطلبة الدراسات العليا، في ظل تواجد هذا العدد الكبير من الملصقات البحثية المشاركة.// انتهى //13:27ت م0086