الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية 75 فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، شملت مختلفة الأنشطة والمساحات كدفعة جديدة من الفرص المطروحة والمزمع طرحها خلال العام الجاري.وشملت الفرص المطروحة عدداً من المواقع للاستثمار في أنشطة المنتجعات الساحلية ومواقع ترفيهية ومجمع مطاعم ومقاهي ومواقع للاستثمار درجات الهوائية وفرصة للاستثمار في بوفيه قائم، بالإضافة إلى موقع للاستثمار في عيادة بيطرية ومركز صحي.وتهدف هذه الفرص إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا والإسهام في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة.كما طرحت أمانة المنطقة الشرقية ضمن حزمة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في المرافق العامة والحدائق وجسور المشاة، إضافة إلى مواقع للاستثمار في المستودعات وساحات التخزين ومركز نقل بضائع.ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:33ت م0087