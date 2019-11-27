الكويت 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 87ر53 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5878 نقطة بنسبة ارتفاع 92ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر131 مليون سهم تمت من خلال 6198 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 81ر6 نقاط ليصل إلى مستوى 2ر4759 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر91 مليون سهم تمت عبر 3375 صفقة بقيمة 5ر6 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 58ر76 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6449 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم تمت عبر 2823 صفقة بقيمة 4ر20 مليون دينار.// انتهى //13:34ت م0088