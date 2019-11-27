أبها 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسباشرت فرق الطوارئ ببلدية محافظة أحد رفيدة مساء أمس عدداً من المواقع لتجمعات المياه نتيجة تواصل هطول الأمطار على المحافظة.وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن فرق الطوارئ نزحت أكثر من ١٤٠٠ طن من مياه الأمطار المتجمعة في بعض الأحياء إضافة إلى إزالة الأتربة و المخلفات من الطرقات الداخلية و الرئيسية.وأشار الوادعي إلى أنه شارك في عمليات النزح وتنطيف مخلفات السيول ١٢ معدة متنوعة الأحجام والمهمات بجانب مضخات مياه مختلفة الأحجام و ٥ فرق ميدانية مكونة من ١٨ فرداً من عمال ومشرفي البلدية وسط استنفار كامل لمعدات وأطقم البلدية ومشاركة عدد من الإدارات كالنظافة والمعدات والطوارئ.// انتهى //13:35ت م0089