السيح 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسشرعت بلدية الخرج اليوم في أعمال تأهيل وتطوير حديقة الملك عبدالعزيز في مدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي السليمانية على طريق الملك عبدالله ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة ، وتحسين الممرات ، وتركيب إنارة حديثة ، بجانب تجهيز ساحة للاحتفالات ، وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الحديقة .يذذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، لتعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.// انتهى //13:40ت م0091