الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب اليوم، العقيد بندر بن تركي الفرم، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.وعبر سموه عن شكره وتقديره للعقيد الفرم على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكداً أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنياً سموه للعقيد الفرم التوفيق والسداد في قادم الأيام .// انتهى //13:49ت م0095