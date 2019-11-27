الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب اليوم، رئيس نادي السكري للشباب الدكتور كامل سلامة ، وعدد من منسوبي النادي.واطلع سموه على جهود النادي في تحسين نمط حياة مصابي داء السكري من النوع الأول، مؤكداً أهمية مجموعات الدعم في تحفيز المرضى والمصابين بداء السكري لاتباع نمط حياة صحي، مبيناً أن هذه الممارسة تسهم في تشجيع المريض على تجاوز عقبة الإصابة، والانطلاق نحو اتباع نمط صحي برفقة عدد من المصابين الذي يشجعون المريض ويدفعونه للقيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وحماية أرواحهم، وتخفيف وطأة المرض عليهم.ونوه سموه بأهمية توسيع أثر النادي ليشمل فئات أكبر من المصابين، والحرص على تأسيس البرامج والفعاليات وفق احتياجات المرضى والمصابين، متمنياً للنادي ومنسوبيه التوفيق.بدوره قدم الدكتور كامل سلامة شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهات، وحرص سموه على دعم النادي، مشيراً إلى أن النادي التابع لجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء أنشئ وفقاً لتوصية منظمة السكر العالمية، في عام 2017م، وذلك من أجل توفير الدعم والنشاطات المحفزة لمصابي داء السكري من النوع الأول لاتباع نمط صحي يسهم في التخفيف من أثر المرض عليهم، لافتاً إلى أن عدد أفراد النادي بلغ 20 فرداً.// انتهى //13:51ت م0097