عنيزة 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم اليوم ، مبادرة تعزيز الذوق العام " كلك ذوق" بمقر جمعية البر بعنيزة .وأوضح المحافظ أن هذه الحملة تفعل الشركات بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بهدف رقي المجتمعات وتقليل المخالفات السلوكية التي تقع من البعض من خلال توعيتهم ، شاكراً جمعية البر بعنيزة ممثلة في مركز المبادرات المجتمعية على هذه المبادرة .من جانبه بين مدير إدارة البرامج والأنشطة في الجمعية محمد الواصل أن مركز مبادرات المجتمعية أحد أذرع الجمعية التي تحقق أحد مرتكزات الخطة الإستراتيجية للجمعية والمتمثل في تعظيم الأثر الاجتماعي للجمعية ، مضيفاً أن المركز يسعى إلى التأثير المجتمعي بمبادرات وقائية و بنائية وإثرائية .وأشار إلى أن المركز يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي في القضايا المعاصرة وتقديم برامج بنائية للمجتمع تسهم في نشر الأخلاق والقيم الفاضلة، واكتشاف احتياجات المجتمع من المبادرات وتقديمها لهم.وأبان الواصل أن فكرة مبادرة "كلك ذوق" تقوم على التعاون مع الجهات ذات العلاقة التوعية بلائحة الذوق العام .// انتهى //13:53ت م0098