بغداد 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم مرتفعا بنسبة 0.68% , متوقفا عند 486.47 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 13 شركة, وانخفاض أسهم 5 شركات, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,101,791,169 سهما, بقيمة 780,094,785 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 287 صفقة , شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:06ت م0137