القطيف 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف أمس، ندوة بعنوان "الإعلام والتحولات الاجتماعية"، استضاف خلالها رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقاً سليمان أبا حسين، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.واستعرض أبا حسين خلال الندوة أشكال التغير في وسائل الإعلام بين التقليدي والجديد، مؤكداً أهمية مواكبة هذا التغير الذي يأتي متوافقاً مع التطورات التقنية المتسارعة، فيما ناقش أبرز التحولات الاجتماعية الجارية وضرورة فهمها، وأبرز المعارف العلمیة والتقنیة، لاسيما أن الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومنھا الإعلام الجدید ھي كذلك أساسية لتسھیل فھم التحولات الاجتماعية السریعة وتكیف المجتمعات معھا، وإسهام الإعلام في صناعة وصیاغة تلك التحولات الاجتماعية، مستعرضاً مكتسبات الإعلام الجديد ومنها تعزیز الانفتاح الإيجابي ودفع حركة المجتمع والإجابة على الأسئلة المعلقة وأن إعلام قبل الرؤية يختلف عما بعدها.وفي الختام فتح باب النقاش والحوار حول موضوع الندوة، فيما تحدث ضيف اللقاء مدير محطة تلفزيون الدمام سابقاً سعيد اليامي، عن أهمية دور المثقف الفاعل في المجتمع، مشيداً بدور المنتدى وتناميه.وصاحب الندوة عرض فيلم قصير حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومعرض للخط العربي لرئيس جماعة الخط العربي الفنان علي السواري، وتكريم الطالب عبدالله الجبارة الذي نال عدة جوائز دولية في الفيزياء والعلوم.// انتهى //15:08ت م0139