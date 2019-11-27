أبها30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسنظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة "اليوم ، ورشة عمل تناولت عدة محاور منها دور قنوات التواصل في تطوير الخدمات الالكترونية ،وأساليب حماية المال العام، وذلك بمشاركة عدد من مُمثلي الجهات الحكومية بعسير .وبدأت الورشة بورقة عن دور قنوات التواصل الحكومية في خدمة المستفيدين وأنواع التطبيقات الخاصة بقنوات التواصل ،والأساليب الفعالة في توظيف المعلومة ، تليها ورقة عن تقييم الخدمات في قنوات التواصل الحكومي.قدم مدير فرع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمنطقة عسير محمد جابر،ورقة عن الإطار النظامي لحماية المال العام، حيث استعرض مع رؤساء البلديات في المنطقة بعض الإجراءات الإدارية التي قد تعيق عمل رئيس البلدية في بعض الأحيان أو تعرضه للمساءلة القانونية، كما تم مناقشة بعض الحلول التي تيسر عمل رئيس البلدية وفق الأنظمة المعمول بها .// انتهى //15:09ت م0140