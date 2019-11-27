عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من مسؤولي الوزارة.واستعرض سموه مع معالي وزير الاسكان خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم، وخطط سير المشاريع السكنية.وأكّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, أن مشاريع الإسكان تحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوهاً بموافقة خادم الحرمين الشريفين على نقل الأراضي العائدة للحرس الوطني بعرعر ورفحاء البالغ مساحتيهما 41 مليون متر مربع لوزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين.وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جهود وتجاوب وزارة الإسكان ممثلة بمعالي وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة بالمنطقة، وعملها المستمر على تخطيط وتطوير الأراضي المتاحة بالمنطقة وضخ المزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم المستفيدين بما يتناسب ورغباتهم.وأشاد بما حققته وزارة الاسكان من إنجازات كبيرة في تطوير عناصر المنظومة العقارية بشكل عام والإسكانية بشكل خاص من هيئات منظمة، ومطورين، وممولين، ومُقيِّمين، ووسطاء، ومستفيدين، وما حققته الوزارة من تطويرات بالأنظمة والإجراءات تساهم في محصلتها من تمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم في الوقت المناسب من العمر.من جهته قدم معالي وزير الإسكان عرضا في قاعة الاجتماعات بالإمارة عن أبرز إحصائيات العرض والطلب للوحدات السكنية بالمنطقة, ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية ، وأعداد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع .وفي نهاية الاستقبال عبر معالي وزير الإسكان عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه الكبير للوزارة ومتابعته الدائمة لجهودها ضمن حرصه المستمر على توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الدعم انعكس بشكل كبير على تسهيل انطلاق العديد من المشاريع التابعة للوزارة في المنطقة، مؤكدا استمرار الوزارة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين بقوائم الوزارة في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //15:09ت م0141