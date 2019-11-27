نجران 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران بالنيابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.ودشن سموه خلال اللقاء "مبادرة مسار ضغط الدم المرتفع" أول مسارات نظام الرعاية المزمنة، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى تحقيق مفهوم الوقاية، كما قام سموه بتدشين برنامج التطبيق الخاص بمستشفى الملك خالد بالمنطقة، وافتتح عيادة الأمراض المزمنة بديوان الإمارة.وثمّن الأمير تركي بن هذلول الجهود التي يقدمها منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتقديم مختلف الخدمات الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، والعمل على تطويرها وفق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة المستفيدين.من جهته أوضح الدكتور بني هميم أن مسارات نظام الرعاية المزمنة تأتي من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة تحقيقاً لخطط برنامج التحول الوطني 2020 وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:09ت م0142