الباحة 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتبة في الإمارة اليوم ، المقدم عبدالله بن غرم الله الخثعمي الضابط المرافق لسموه رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.وهنأ سمو أمير منطقة الباحة المقدم عبدالله الخثعمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر "حفظهم الله "متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .من جانبه عبر المقدم عبدالله الخثعمي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر "حفظهم الله "وبتقليد سمو أمير المنطقة له , مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن .// انتهى //15:09ت م0143