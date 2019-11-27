حائل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسأطلق "طيران أديل" اليوم، أولى رحلاته من مطار حائل والمتجهة الى الرياض ،وبذلك سيرتفع عدد الرحلات اليومية التي يشغلها طيران أديل يومياً إلى 100 رحلة مدعوماً بانضمام ثلاث طائرات إلى أسطول الشركة ليزيد بذلك حجمه من 11 طائرة إلى 14 طائرة حديثة وترتفع معه عدد المحطات الداخلية من 8 محطات إلى 11 محطة.حضر التدشين مدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف ونائب الرئيس للموارد البشرية بطيران أديل أحمد بابطين وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط السعودية ومدراء القطاعات بالمطار.// انتهـى //15:09ت م0144