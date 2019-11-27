جدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد العمري ، عرض خلاله خطط تطوير الجوانب السياحية بالمنطقة.وتضمن التقرير عرض عن منطقة مكة المكرمة التي تضم أكثر من 1499 فندقاً , وما يزيد أن 1200 وحدة سكنية مفروشة ، إضافة إلى قرابة 656 وكالة سفر وسياحة، فيما اطلع سموه على خطط فرع الهيئة المستقبلية في مجال التنمية السياحية في محافظات المنطقة، إلى جانب دورها في حصر المواقع السياحية والطبيعية بهدف حمايتها، ومتابعة جهود المحافظة على التراث العمراني، والزيارات الميدانية، وعمليات التفتيش الدورية في هذا الشأن.// انتهى //15:10ت م0145