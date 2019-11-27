الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, وفدا من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ضم كلا من نائب المدير العام لشؤون البحث العلمي بالإنابة الدكتور أحمد المرزوقي، ومدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة عبيد الزعابي.وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود التي يقوم بها المركز لإعداد الدراسات العلمية والأبحاث المتخصصة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والاجتماعية.وأشاد معالي الأمين العام بالدور الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية لتعزيز البحث العلمي ودعم عملية صناعة القرار بالدراسات والبحوث التي تتناول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية. منوها بالجهود التي يبذلها المركز للإسهام في بلورة الرؤى الإستراتيجية واستشراف المستقبل بتوصيات علمية وبحثية دقيقه حيال مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات التي تضم الباحثين والمختصين في مختلف التخصصات.// انتهى //15:10ت م0147