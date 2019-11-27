الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي أمس، ختام دوري سموه، بحضور مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح، ونائبه اللواء الركن فالح السبيعي، وقادة الكتائب والوحدات ومدراء الإدارات العسكرية، وذلك على ملعب النادي الرياضي بمدينة الملك فهد السكنية للحرس الوطني بالدمام .وانتهت المباراة النهائية في كرة القدم على كأس سموه، التي أقيمت بين فريقي كتيبة مكافحة الشغب الخامسة وكتيبة مكافحة الشغب ٥٢ بفوز كتيبة مكافحة الشغب الخامسة بنتيجة 3-1 ، ونهائي منافسة شد الحبل بين فريقي كتيبة مكافحة الشغب السادسة وكتيبة مكافحة الشغب ٥٣ وانتهت بفوز الكتيبة ٥٣ .بعدها تّوج سموه، الفريق الفائز بكأس كرة القدم وسلّم الميداليات الذهبية لفريق كتيبة مكافحة الشغب الخامسة وسلّم الميداليات الفضية لكتيبة مكافحة الشغب ٥٢ ، كما قدم درع الدوري العام لكتيبة مكافحة الشغب ٥٣ بعد تصدرها بمجموع النقاط في جميع الألعاب .وفي نهاية الحفل تسلّم سموه هدية تذكارية من مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع اللاعبين .// انتهى //15:11ت م0148