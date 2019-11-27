بروكسل 30ربيع الأول 1441ه الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسحصلت المفوضية الأوروبية الجديدة وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم على موافقة النواب الأوروبيين .وجاءت هذه الموافقة بعد جلسة تصويت عامة، حيث حصلت المفوضية التي رأستها الألمانية أورسولا فون دير لين على 461 صوتا ومعارضة 157 نائب وامتناع 89 عن التصويت .ووقع رئيس البرلمان الأوروبي، دفيد ساسولي، رسميًا رسالة الموافقة البرلمانية لتباشر المفوضية الجديدة مهامها الرسمية في الأول من ديسمبر ولمدة خمس سنوات .مما يذكر أن المفوضية تضم إلى جانب رئيسها 26 مفوضاً يمثلون الدول الأعضاء، ولا تضم للمرة الأولى منذ أربعين عاماً مندوباً عن المملكة المتحدة التي تخطط لمغادرة الكتلة .// انتهى //15:22ت م0150