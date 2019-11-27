سياسي / المفوضية الأوروبية تحصل على مصادقة النواب الأوروبيين
الأربعاء 1441/3/30 هـ الموافق 2019/11/27 م واس
بروكسل 30ربيع الأول 1441ه الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس
حصلت المفوضية الأوروبية الجديدة وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي اليوم على موافقة النواب الأوروبيين .
وجاءت هذه الموافقة بعد جلسة تصويت عامة، حيث حصلت المفوضية التي رأستها الألمانية أورسولا فون دير لين على 461 صوتا ومعارضة 157 نائب وامتناع 89 عن التصويت .
ووقع رئيس البرلمان الأوروبي، دفيد ساسولي، رسميًا رسالة الموافقة البرلمانية لتباشر المفوضية الجديدة مهامها الرسمية في الأول من ديسمبر ولمدة خمس سنوات .
مما يذكر أن المفوضية تضم إلى جانب رئيسها 26 مفوضاً يمثلون الدول الأعضاء، ولا تضم للمرة الأولى منذ أربعين عاماً مندوباً عن المملكة المتحدة التي تخطط لمغادرة الكتلة .
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