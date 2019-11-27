القطيف 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسنظم منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف أمس، ندوة حوارية بعنوان " الإعلام والتحولات الاجتماعية"، شارك فيها الإعلامي سليمان أبا حسين، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف .واستعرضت الندوة أشكال التغير في وسائل الإعلام بين التقليدي والجديد، ومواكبة التغيرات والتطورات التقنية المتسارعة، كما جرت مناقشة أبرز التحولات الاجتماعية الجارية، وفهم هذه التحولات الاجتماعية الراهنة، والملائمة بین المعاییر والرؤى والممارسات، إضافة إلى أهمية الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانیة ومنھا الإعلام الجدید لتسھیل فھم التحولات الاجتماعية السریعة، وتكیف المجتمعات معھا، ومساھمة الإعلام في صناعتها وصیاغتها .كما صاحب الندوة عرضاً لفيلم قصير حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ومعرضاً للخط العربي للفنان علي السواري رئيس جماعة الخط العربي، وتكريم الطالب عبد الله الجبارة لحصوله على جوائز دولية في الفيزياء والعلوم، وتوقيع كتاب "بلورات" لزهراء المدن .// انتهى //16:39ت م0192