الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسزارت حرم فخامة رئيس جمهورية غامبيا فاطوماتا باه بارو والوفد المرافق لها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , التقت خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض اليوم.واطلعت حرم الرئيس الغامبي على مجمل برامج المركز الإغاثية والإنسانية في تقديم المساعدات للدول المتضررة والمنكوبة، في 45 دولة حول العالم.وعبرت عن سعادتها البالغة بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة ولقاء مسؤولي المركز، مقدمة شكرها وتقديرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعب المملكة ولمركز الملك سلمان على كل ما يبذله من جهود كبيرة.// انتهى //16:40ت م0193