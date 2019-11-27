الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا السيدة كيرسي فارهيلا.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية.وأبدت المسؤولة الفنلندية إعجابها الواسع بالأداء المهني اللافت للمركز في ميدان العمل الإنساني وتقديمه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة في العالم دون أدنى تمييز.//انتهى//16:40ت م0194