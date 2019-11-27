الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسوقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أمس بديوان الرئاسة العامة بالرياض ، حيث وقع المذكرة من جانب الرئاسة العامة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومن جانب الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري .وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية المشتركة، بما يسهم في تطوير الأداء، واستثمار إمكانات الجامعة العلمية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لتحقيق أهداف هذه المذكرة .من جانبه بين معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا التعاون يحقق أهدافاً كبرى في مجال خدمة المجتمع، والبحث العلمي، وإيصال رسالة الرئاسة العامة من خلال الكليات والمعاهد العلمية في محافظات المملكة التي تقوم الجامعة بخدمتها، مبدياً تفاؤله بالنتائج الرائدة والمتميزة للمذكرة من خلال التعاون الإستراتيجي بين الرئاسة ومؤسسات التعليم العالي .فيما أوضح معالي مدير الجامعة، أن الاتفاقية تُعنى بمجموعة كبيرة من الأهداف التي تخدم الشراكة المجتمعية، وتسهم الجامعة بالاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في خدمة أهداف الرئاسة العامة وخدمة المجتمع، وإيجاد قنوات مهمة لتفعيل دور الرئاسة العامة في مجتمع الجامعة، مشيداً بما وصلت إليه الرئاسة العامة من تقدم في المجالات التقنية والإدارية والإعلامية بالإضافة لدورها الميداني الملموس . // انتهى //16:43ت م0195