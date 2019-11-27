تونس 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال الندوة الدولية حول "الإعلام وقضايا اللجوء: التحديات وأفضل الممارسات" وتنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس .وتهدف الندوة التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من الإعلاميين والخبراء والباحثين الحقوقيين من تونس ومن الخارج إلى تبادل الآراء حول التحدیات وصعوبة التغطیة والمتابعة الصحافیة لقضایا اللجوء وسيكون خلالھا فتح باب النقاش من أجل تغیر وجھات النظر بشأن اللجوء ومكافحة كره الأجانب والإقصاء.وأفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية التونسي توفيق الزرلي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر أن عدد اللاجئين في تونس بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر المنقضي 2700 لاجئ وطالب لجوء، ينحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية وسوريا.وأوضح أن تونس قد شهدت خلال العشرية الأخيرة تحولاً لافتًا، في سياق الهجرة واللجوء، إذ تحولت من دولة مصدرة إلى بلد عبور ثم إلى مستقبلة للهجرة، وإن هذا التحول يعود أساسًا إلى تعدد بؤر التوتر والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا بالخصوص إلى تواصل وضعية عدم الاستقرار الأمني بليبيا.// انتهى //16:46ت م0197