الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيثس .وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتعارف عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216).حضر الاجتماع مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن الفريق مدخل دخيل الهذلي .// انتهى //16:46ت م0198