بلدوين 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من الفيضانات في الصومال، حيث جرى أمس الأول توزيع 1,800 سلة غذائية، تزن 189 طنًا في محافظة بلدوين بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي بالصومال، استفاد منها 10,800 فرد.وتقدم نائب رئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاوي حسين بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما قُدم من مساعدات من خلال المركز لإخوانهم في الصومال.//انتهى//16:48ت م0200