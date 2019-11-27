ينبع 30ربيع الأول 1441هـ الموافق 27نوفمبر 2019م واسرعت المساعدة بتعليم ينبع أديبة حميدي الفايدي أمس لقاء "الاختبارات جودة بناء وأداء" ، والذي نفذه قسم القيادة المدرسية (بنات) في الابتدائية العاشرة بينبع البحر ، وبحضور مديرة الإشراف التربوي نجلاء إسماعيل فلمبان و مساعدات الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم، و٦٠ من قيادات المرحلة الابتدائية .وأكدت " الفايدي" أهمية الاختبار كوسيلة تمكن القائمين على التعليم من التعرف على مدى تحقق الأهداف التعليمية ، وكأداة رئيسة من أدوات القياس، مشيرةً على أهمية أن يكون هذا الاختبار دقيقاً وخالياً من الأخطاء ، ولايمكن أن يتم ذلك إلا إذا بذل المعلم الجهد والوقت الكافيين لإعداده، والتخطيط لتطبيقه، واستخراج نتائجه، وتحليلها، والاستفادة منها .من جهتها أشارت " فلمبان" إلى أن الاختبارات التحريرية التي أدرجتها وزارة التعليم مؤخرا في صفوف المرحلة الابتدائية إحدى أدوات رفع التحصيل القرائي والكتابي لدى الطلبة وهذا التغيير الانتقالي يتطلب من قيادات المدارس الوعي الكامل بمتطلبات هذه المرحلة من دعم نفسي ومعنوي للطالبات وبث التوعية الكافية للأهالي ومشاركتهم متطلبات التغيير ودعم معلمات التخصصات (علوم /رياضيات /تربية اجتماعية /لغة عربية /علوم شرعية) ومتابعتهم للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق البيئة الإيجابية المناسبة لتطبيق الاختبارات التحريرية الجديدة بكل سلاسة وسهولة.الجدير بالذكر أن اللقاء نُفذ بالتعاون مع قسمي الاختبارات والقبول والدراسات الاجتماعية، وتناول محاور : تعميم تعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية، أعمال الاختبارات ، التعامل مع المواقف الطارئة أيام الاختبارات، وجودة بناء الأسئلة .// انتهى //16:53ت م0203