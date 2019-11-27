شمال لبنان 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الحادي عشر على التوالي توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء.//انتهى//16:54ت م0205